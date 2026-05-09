Челябинцы вышли на празднование Дня Победы с портретами ветеранов

Их не испугала даже погода

Сегодня, 9 мая, в Челябинске, как и во всей области, отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. После торжественного построения войск на площади Революции празднования продолжились. Наши корреспонденты записали истории челябинцев и гостей города, которые вышли на улицы с портретами ветеранов.

Несмотря на сильный ветер, Кировка вся в людях. Челябинцы идут с флагами, цветами. И заворачивают к мемориалу — отдать дань памяти тем, кто защищал нас в Великую Отечественную.

Самые юные оставляют у Вечного огня рисунки-послания.

Ольга пришла на праздничные мероприятия с портретом дедушки — Петра Коновалова. Он прошел всю войну, несколько раз был ранен и до конца жизни носил осколок снаряда. Своим детям и внукам он рассказывал, что во время рукопашного боя откусил палец противнику — патроны кончились, но биться он не переставал.

Вместе с детьми челябинка возложила цветы у Вечного огня.

Людмила Федоровна пришла к Вечному огню с портретами родителей и свекрови. Ее мама и папа — Федор и Елизавета Сыроватко — познакомились во время войны. Отца ранило в Ленинграде, и в вагоне он встретил медсестру, в которую влюбился. И всю жизнь они провели вместе.

А сама Людмила родилась 11 мая 1944 года. Через два дня ей исполнится 82 года.

Сегодня празднования идут во всех районах города. А в эфире телеканалов ОТВ и Урал 1 проходит онлайн шествие Бессмертного полка. Портреты ветеранов также транслируют на медиаэкранах городов и в общественном транспорте.