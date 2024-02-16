Помощь от Челябинской области дошла до передовой

Бойцы прислали видеоблагодарность

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Специальное боевое оборудование — 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов, — переданное Народным фронтом и правительством Челябинской области, дошло до линии боевого соприкосновения и уже значительно облегчает выполнение боевых задач. Об этом рассказали бойцы с передовой.

Военнослужащие полка, которым командует южноуралец с позывным «Ангел», выразили благодарность за поддержку с малой родины.

«Дорогие земляки, жители Южного Урала, благодарим вас за то, что передали нам огромное количество дронов с ночным разрешением, это дает нам сегодня возможность работать по ночам. Мы сейчас находимся на передовой — за нами в 500 метрах уже линия боевого соприкосновения. И мы благодарим вас за то, что вы не забываете нас и помогаете нам», — сказал «Ангел».

Принести помощь для южноуральских военнослужащих можно в отделение Народного фронта по адресу: Челябинск, ул. Цвиллинга, 20, телефон 264-64-14.

Также средства можно будет перечислить по QR-коду в ходе телемарафона, который уже в седьмой раз состоится на канале ОТВ 23 февраля с 9:00 до 13:00. За год Первый областной телеканал провел семь спецмарафонов в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!», в ходе которых было собрано 18,5 миллиона рублей.