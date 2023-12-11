В Челябинской области подвели итоги телемарафона «Все для Победы!»

За один день южноуральцы собрали более 1 млн рублей в помощь бойцам СВО

В Челябинской области за один день собрали более 1 млн рублей в помощь бойцам спецоперации. 9 декабря в День Героев Отечества медиахолдинг ОТВ и челябинское отделение Народного фронта провели очередной телемарафон «Все для Победы!». Поддержать благотворительный проект зрители телеканала ОТВ могли по специальному QR‑коду.

Весь день в эфире телеканала ОТВ транслировались тематические программы и репортажи. Марафон прошел в шестой раз. Сегодня, 11 декабря, в челябинском отделении Народного фронта подвели его итоги. Так, на счет отделения поступило 650 тысяч рублей, а в пункт приема гуманитарной помощи принесли вещи в общей сложности на 450 тысяч рублей. «Фронтовики» посчитали, что одни день акции «Все для Победы!» помог собрать для нужд южноуральских военнослужащих 1,1 млн рублей.

Каждый месяц медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт проводят телемарафоны в поддержку бойцов СВО, весь день на экране зрители видят специальный QR-код, по которому можно сделать перечисления на специальный счет Народного фронта. За шесть телемарафонов «Все для Победы!» удалось собрать почти 17 млн рублей.



Поддержка участников спецоперации и гражданского населения Донбасса не прекращается. В пункт приема гуманитарной помощи народного фронта регулярно неравнодушные жители области приносят продукты, средства личной гигиены, термобелье и технику. Ранее в ИА «Первое областное» рассказали, как школьница перевела стипендию от губернатора на счет Народного фронта, а 8‑летний челябинец приготовил 146 банок тушенки для бойцов.