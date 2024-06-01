Полпред президента в УрФО отметил важность детства в жизни каждого человека

Только от взрослых зависит, какими вырастут дети

Сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей. С теплым и радостным праздником поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.



«Детство — это главное время в жизни человека. Время, которое определяет его характер, нравственные ценности и ориентиры. И лишь от нас, от взрослых, зависит, какими вырастут наши дети», — отметил полпред.

Он напомнил, что вопросы, связанные с детьми и поддержкой семей в УрФО, являются приоритетными. Речь идет о доступности медицины, образования, культуры, спорта, расширении возможностей по дополнительному образованию, досугу и отдыху.

«Помогают детям знакомиться с историей и достопримечательностями родного края и страны; общаться со сверстниками из других уголков России. Важно показать ребенку эти возможности. Увлечь его интересными занятиями, помочь ему реализовать себя», — продолжил Владимир Якушев.

Однако самое главное — окружить ребенка любовью и заботой.

«Чтобы он всегда чувствовал поддержку и опору, рос счастливым и уверенно шел во взрослую жизнь воплощать свои самые смелые мечты», — подытожил полпред.

Напомним, сегодня в Челябинске пройдет открытый фестиваль песочных скульптур в парке Пушкина, фестиваль мороженого «Единорожок» в челябинском горсаду Пушкина, закрытие фестиваля «Сцена». Кроме того, в Нагайбакском районе пройдут Парижская неделя моды и Парижский полумарафон.