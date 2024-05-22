Кит, подводная лодка и сказочный корабль «приплывут» в челябинский парк Пушкина

Они станут новыми песочными композициями

В парке Пушкина в Челябинске полным ходом идет подготовка к новому сезону фестиваля песочных скульптур. Пять объектов мастера возводят с нуля, еще семь восстанавливают с прошлого года и стараются успеть к открытию. Наш фотокорреспондент понаблюдал за работой специалистов, а мы делимся его красивыми снимками.

Темой фестиваля в этом году станут великаны, причем самые разнообразные: замок до небес, огромный автомобиль «Урал», шестиметровый корабль из повести «Алые паруса». В этом году к сохранившимся с прошлого сезона фигурам помимо названных добавят Ассоль, подводную лодку, скелет кита из металла и дерева, театральную сцену из песка, деревянную входную группу и тоннель на второй уровень выставки.

В прошлом году тема была посвящена русским народным сказкам. Фигуры отлично перенесли зиму, поэтому семь скульптур останутся в парке и на этот год. Для защиты от снега и дождя их законсервировали в специальных коробах, а небольшие потертости мастера реконструировали в течение двух дней.

А вот на создание новых композиций двенадцати скульпторам дали всего 10 дней. За это время они с нуля укладывают песочный массив и прорабатывают все детали. Некоторые работы выполняют сразу два мастера.

Никакого секретного ингредиента, позволяющего фигурам держаться так долго, нет: в состав, помимо песка, входит только вода. После компоновки фигуру дополнительно покрывают водой с клеем, что создает защитную корочку.

«Это бесподобная выставка, аналогов в области больше нет», — шутит художественный руководитель фестиваля песка Иван Савенков.

Открытие обновленной выставки песочных фигур состоится в День защиты детей 1 июня.