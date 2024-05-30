Алексей Текслер и еще 9 известных участников Парижского полумарафона

Мы подготовили для вас список главных звезд предстоящих забегов в Челябинской области

Парижский полумарафон соберет 2200 участников из 36 регионов, а также около 6000 зрителей. Такие цифры озвучили организаторы мероприятия, которое пройдет 1 и 2 июня в небольшом селе Нагайбакского района. Мы изучили стартовые протоколы забегов, и нашли в них немало известных людей. Вашему вниманию рейтинг главных звезд, с которыми можно будет пробежать дистанцию и сделать селфи на Парижском полумарафоне-2024.

Южноуральский марафонец — один из главных претендентов на медали. Именно он дважды подряд становился бронзовым призером соревнований в 2022 и 2023 году. Причем, в обоих случаях показывал отличный результат на полумарафонской дистанции — 1:14.32 и 1:14.06. В прошлом году ему не хватило полминуты для того, чтобы побороться за победу.

«Два года подряд я становился бронзовым призером. В этот раз намерен стать победителем Парижского полумарафона. Но выиграть забег будет очень непросто — соперники серьезные. Поэтому не откажусь, если и в этот раз финиширую в тройке призеров», — рассказал Никита Павлов корреспонденту ИА «Первое областное».

Еще одна талантливая спортсменка из Магнитогорска, которая будет ставить перед собой на Парижском полумарафоне максимальные задачи. Правда, в разговоре с автором строк Анна Минуллина призналась, что в первую очередь планирует получить заряд бодрости и хорошего настроения. Мол, спортивные результаты уйдут на второй план.

Анна, не сомневаемся, что эти слова были искренними. Но уже на старте и в пылу борьбы наверняка эти задачи изменятся. Если появится шанс побороться за высокие места, Анна Минуллина своего шанса не упустит. Она способна включать запредельные скорости и на финише, когда силы у всех соперников уже на исходе.

Знакомьтесь, это «замужняя дамочка в декрете»! Так она сама себя назвала, когда ее попросил представиться ведущий на «Забеге. РФ» в Челябинске. Ирина Рукавцова уже опытный и сильный марафонец, намотавший десятки тысяч километров. Кроме того, в ее активе уже есть победы на Парижском полумарафоне в 2016 и 2017 годах!

И еще одна интересная деталь. В 2019 году здесь же, в Париже, побеждала ее родная сестра Марина Титова. В этот раз они решили не «упахиваться», а в спокойном стиле пробежать не полумарафон, а «десяточку». Но будет очень интересно посмотреть на их зарубу на финише дистанции. Особенно, если эти эффектные дамочки будут претендовать на победу.

Приедет в Париж и очень сильная спортсменка из Миасса Татьяна Курамшина. Она уже много лет занимается легкой атлетикой. Но в последние годы сосредоточилась на том, чтобы покорять одну марафонскую дистанцию за другой. Времени и сил у нее на это хватает.

В 2022 году ей покорился Парижский полумарафон. С результатом 1:22.13 она выиграла дистанцию 21,1 км. Причем, опередила ближайшую преследовательницу, Анну Минуллину, более чем на 3 минуты. В этом году соперницы снова выйдут на старт. И наверняка опять будут бороться за самые высокие места.

Ну а эту девушку должны были запомнить все, кто хоть немного интересуется легкой атлетикой и марафонами. Эта удивительная женщина, мать троих детей, в этом году потрясла всех выступлением на трехсуточном (!) марафоне в Череповце. Вероника Скрипник умудрилась показать лучший результат среди женщин и придти к финишу третьей в общем зачете. За 70 часов она преодолела 365 км!

Кстати, живет Вероника Скрипник в Фершампенуазе (а это в 33 км от села Париж). И, разумеется, не пропускает такое событие, ежегодно выступая на полумарафоне в Нагайбакском районе. Вы не поверите, но 2 июня она побежит сразу две дистанции! Сначала она выйдет на старт полумарафона, а затем составит компанию своему сыну Данилу на дистанции 10 км. Действительно, чего мелочиться, если сил хватает преодолевать и куда более сложные марафонские забеги?

А это хороший друг и один из главных сподвижников Парижского полумарафона. Сильный марафонец, талантливый организатор, успешный бизнесмен Владимир Волошин ежегодно находит время на то, чтобы приехать на Южный Урал и поддержать участников состязаний.

В этом году он согласился стать одним из звездных пейсмейкеров полумарафона. Владимир Волошин станет ориентиром для всех тех, кто планирует дистанцию 21,1 км пробежать за 1 час и 59 минут.

А теперь настал черед объявить имена титулованных спортсменов. И начнем мы с сильнейшего южноуральского боксера Эдмонда Худояна. Пятикратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы впервые не только посетит село Париж, но и выйдет на старт одной из дистанций. Наш земляк побежит Парижскую милю, что составляет примерно 1,6 км.

В Челябинской области любят бокс. И нет никаких сомнений, что наш земляк будет в центре всеобщего внимания. Готовьте маркеры или ручки: взять автограф у титулованного спортсмена — это так же круто, как получить на финише медаль участника забега. Память на всю жизнь!

В этом же забеге побежит и еще одна наша звезда — конькобежка Ольга Фаткулина. Всегда улыбчивая и жизнерадостная спортсменка удивляет своей способностью собирать вокруг себя кучу поклонников. Она словно магнит притягивает к себе всех любителей спорта. А как ее любят дети!

Серебряный призер Олимпийских игр-2014 в Сочи побежит символические 1,6 км в забеге Парижская миля. И наверняка вновь соберется немало желающих сделать селфи с титулованной спортсменкой.

Знаменитый олимпийский чемпион по легкой атлетике в последние годы зачастил в Челябинскую область. Мало того, что он принимает участие в крупных спортивных событиях, так еще и сам в них иногда участвует. Челябинский марафон, Забег. РФ, Парижский полумарафон — вот далеко не полный перечень мероприятий, в которых выступал Юрий Борзаковский в нашем регионе.

В этом году в селе Париж он пробежит, как и год назад, две дистанции. Титулованный спортсмен, ныне спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, составит компанию участникам VIP-забега, а еще в качестве разминки пробежит 10-километровую дистанцию.

Ну и, конечно же, как же без главного организатора Парижского полумарафона?! Мероприятие пройдет при поддержке правительства Челябинской области и губернатора Алексея Текслера. Причем, глава региона не только выступит перед гостями на церемонии открытия, но и сам пробежит Парижскую милю. А еще благодаря его усилиям полумарафон стал большим спортивным событием в масштабах страны.

Кстати, именно губернатор Челябинской области открыл регистрацию на Парижский полумарафон-2024. Произошло это событие на выставке-форуме «Россия» в Москве в ноябре прошлого года.

«У нас есть такое замечательное мероприятие, а проводится оно в небольшом селе Париж. И это хороший повод приехать к нам, увидеть местную „Эйфелеву башню“, познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!», — пригласил гостей форума Алексей Текслер.

Ну что, увидимся в Париже?! До встречи на полумарафоне!

Фото: Павел Табарчук, Евгений Шерягин (пресс-служба Парижского полумарафона-2023).

Коллаж: Виталий Визаулин.