Тысячи порций мороженого раздадут в Челябинске в День защиты детей

В горсаду имени Пушкина пройдет детский фестиваль «Единорожок»

В челябинском Городском саду имени А. С. Пушкина в День защиты детей, 1 июня, пройдет ежегодный фестиваль мороженого «Единорожок». Об этом на областном медиафестивале сообщила общественный деятель Ирина Текслер.

«Год семьи — это особый повод уделить больше внимания своим близким и насладиться вместе яркими моментами, создавая незабываемые воспоминания. Наш фестиваль мороженого „Единорожок“ — это праздник, созданный из самых смелых детских фантазий. Мороженое — это не просто вкусный десерт, это символ радости, удовольствия и счастья. Жители Челябинска полюбили наш праздник, и мы поддерживаем эту традицию», — отмечает учредитель Фонда 2020 и идейный вдохновитель фестиваля Ирина Текслер.

На фестивале челябинцы смогут попробовать различные вкусы мороженого, а также сладкую вату, фрукты в шоколаде, принять участие в активностях, мастер-классах и посетить пенную вечеринку. За выполнение заданий на точках активностей дети будут получать мороженое совершенно бесплатно.

Программа фестиваля рассчитана на весь день, с 10:00 до 22:00. В прошлом году детский фестиваль посетили около 30 000 гостей, на нем раздали более 15 тысяч порций бесплатного мороженого.

Добавим, что в рамках XXV Медиафестиваля Челябинской области с журналистами пообщалась общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Первая леди Челябинской области рассказала про фестивали, которые ждут жителей региона нынешним летом.