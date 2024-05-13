В Челябинске стартовал фестиваль профессиональных театров «Сцена‑2024»

Жюри увидит 14 спектаклей со всей области

В Челябинске 12 мая стартовал 34‑й областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена‑2024». В нем примут участие 14 театров со всей области: из Челябинска, Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Златоуста и Озерска. О проведении фестиваля рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Фестиваль посвятили значимости и роли семьи, поэтому в этом году многие театры покажут спектакли для детей. Наравне с экспертом Российской национальной премии «Золотая маска» Еленой Покровской, режиссером Юрием Калугиным из Санкт-Петербурга, членом Секции театральных критиков из Челябинска Алевтиной Бент и музыковедом и преподавателем Челябинского государственного института культуры Светланой Бабаскиной оценивать постановки будет детское жюри.

Первый спектакль фестиваля состоялся 12 мая в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки — «Алые паруса» по мотивам повести А. Грина. Семейный мюзикл рассказывает романтическую историю о том, что нельзя терять надежду, нужно верить в чудо и любовь.

Продлится «Сцена‑2024» до 1 июня, тогда же состоится награждение победителей в Театре кукол имени В. Вольховского.