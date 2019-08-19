Полиция заинтересовалась погромом на кладбище на Южном Урале

ЧП произошло в селе Куваши под Златоустом.

Об акте вандализма на кладбище сообщили пользователи соцсетей. Они увидели, что на некоторых могилах спилены кресты и повреждены памятники. Жители обратились в полицию.

«Заявление зарегистрировано, на место выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка», — сообщили «Первому областному» в полиции Златоуста.

Ранее жители Кувашей сообщили, что совершить погром могли дети. Другие же подозревали один из салонов ритуальных услуг. Кто на самом деле виновен в осквернении кладбища, определят правоохранители.