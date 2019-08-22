Погромы на кладбище под Златоустом устраивали дети

Личности вандалов установила местная полиция.



На кладбище в селе Куваши под Златоустом несколько недель неизвестные оскверняли кладбище. На место выезжала следственно-оперативная группа. О результатах проверки сообщил Николай Ватолин, врио заместителя начальника полиции отдела полиции «Горный».

«По факту повреждения могил и надгробий в день регистрации обращения сотрудниками полиции была установлена группа несовершеннолетних в количестве трёх человек 2005, 2008 и 2009 годов рождения. Они в этот же день были доставлены в отдел полиции „Горный“ вместе с законными представителями. В дальнейшем и дети, и их родители будут приглашены на административную комиссию, где будут заслушаны. Также решается вопрос о постановке детей на учёт»,— рассказал Николай Ватолин.

Напомним, первые следы вандализма были замечены ещё 8 августа 2019 года местной жительницей. Придя на могилу мужа, женщина обнаружила спиленный крест. Позже выяснилось, что пострадали ещё около 14 захоронений, на некоторых были повалены памятники. Некоторые подозревали в совершении противозаконных действий сотрудников салона ритуальных услуг. Однако председатель КТОС села Куваши заявила, что это могут быть дети. Данную версию и подтвердили в полиции.