В Челябинской области несколько недель оскверняют кладбище

По предварительной информации, в этом могут быть виноваты дети.

Жители села Куваши Челябинской области пожаловались на вандалов, разгромивших местное кладбище. Фотографиями с мест происшествий они поделились в социальных сетях.

Как сообщили нам журналисты Златоуста, впервые следы вандализма обнаружила одна из жительниц еще 8 августа. Когда она пришла на могилу своего мужа, она увидела спиленный крест. Как позже выяснилось, пострадали еще 14 захоронений, на некоторых были повалены памятники. Пользователи социальных сетей рассказали, что это был не единичный случай и что подозревают в этом местный салон ритуальных услуг.

В то же время, согласно предварительным данным, полученным местными изданиями от председателя КТОС села Куваши Рафили Пирожковой, акты вандализма устроила группа детей.

«Дети 9-10 лет. Большинство из них — из не благополучных семей», — сообщила председатель КТОСа местным СМИ.

Также по словам журналистов, сегодня на месте происшествия работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.