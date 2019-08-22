Верующие перестали ночевать на могиле Дунюшки на Южном Урале

Паломники со всей области готовы ночевать круглые стуки на кладбище, чтобы избежать переноса святыни.

В Октябрьском районе Челябинской области прокуратура района запретила выкапывать мощи праведницы Дунюшки. В противном случае действия Троицкой епархии будут судить по всей строгости закона. Поэтому сегодня, 22 августа, ночью паломники со всей области смогли со спокойной душой остаться дома.

Скандал между верующими развернулся на этой неделе. Дело в том, что мощи Дунюшки Чудиновской, к которым съезжаются паломники со всей страны, решили перенести в новый строящийся монастырь. Такое решение приняла Троицкая епархия. Жители села Чудиново оказались категорически против этого. Ведь еще до гибели праведница показала на место своего захоронения, там же, по ее желанию, Дунюшка и была погребена.

Также встал вопрос и с официальным переносом останков. Так как Дунюшка пока еще не причислена к лику святых, эксгумацию должны проводить на законном основании. Троицкая епархия не имела на тот момент никаких официальных документовна перенос, только разрешение от владыки на эксгумацию тела.

По словам жителей, Троицкая епархия решила выкопать тело рано утром, пока не пришли паломники. Но сделать это незаметно им не удалось. Сейчас этот вопрос находится на контроле у уполномоченной по правам человека Челябинской области Маргариты Павловой.