Скандал верующих из-за святыни разразился в Челябинской области

Появилось видео скандала из-за могилы святой Дунюшки.

В Октябрьском районе Челябинской области верующие высказали свое недовольство против выкапывания могилы их местной святыни. Спор между владыкой Парменом из Троицкой епархии и Иоанном, настоятелем местного храма Вознесения Господня, попал на видео. На кадрах видно, как паломники собрались на могиле святой Дунюшки.

Причиной спора стала могила святой: ее останки местное духовенство хочет выкопать и перевести в другой монастырь. Жители готовы ночевать на могиле, чтобы местная святыня осталась на месте.

«Она при жизни еще сказала: вот здесь меня похороните и место это показала. Ее отпели, когда сподобилась, приехали такие же из Троицка и хотели ее увезти», — рассказывает Иоанн, настоятель местного храма.

Евдокия Чуденовская — уральская святая, местные еще называют ее Дунюшкой. К ее могиле съезжаются паломники со всей России уже около 70 лет. Жители села Чудиново уже давно настаивают на ее канонизации.

«Хотелось бы, чтобы ее признали к лику святых и написали настоящую икону. Святая Дунюшка, действительно, святая и помогает тем, кто искренне нуждается в помощи», — рассказала Анастасия Зыкина, паломница.

Сейчас же местные вынуждены каждую ночь караулить, чтобы святую не выкопали и не увезли в новый монастырь. Местные жители обвиняют в этом Пармена, епископа Троицкого и Южноуральского: по их словам, он хочет вскрыть могилу рано утром и перезахоронить в новом месте.

«Можно перевезти мощи, если это будет угодно им, только вот зачем это делать, если сама святая показала на это место. Здесь бы и канонизировали ее, а потом пусть перевозят, но не погребать ее, а в храм заносить. А то получается, что из одной могилы в другую, перебросили и все», — рассказал Иоанн, настоятель местного храма Вознесения Господня.

Так как Дунюшка еще не причислена к лику святых, выкапывать ее имеют право только согласно букве закона. Есть три таких основания: по желанию родственников, по решению суда и по постановлению следователя. По словам местных, у Троицкой епархии есть только бумага о благословении владыкой Парменом перенести могилу. Этим вопросом уже заинтересовалась уполномоченная по правам человека Челябинской области.

«Этот вопрос затрагивает значительное количество верующих. Поэтому перезахоронение в любом случае должно быть не под покровом ночи, а все-таки привлечение мнения общественности. Мы не то, что против этого всего, просто сейчас это все противоречит законодательству», — пояснила Маргарита Павлова, уполномоченная по правам человека Челябинской области.

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