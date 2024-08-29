Поликлинику в Аргаяше построят до конца 2025 года

Медицинское учреждение возведет компания из Казани

В Аргаяше появится новая трехэтажная поликлиника. Ее построят возле районной больницы на улице Ленина, 50 до конца 2025 года. Работы проведет компания «Стройсити» из Казани. Контракт с ней заключило учреждение «Челябоблинвестстрой», указано на портале госзакупок. Стоимость контракта — 441,4 миллиона рублей.

Поликлиника рассчитана на 300 посещений в сутки. Будет дневной стационар с 37 койками. В здании обустроят шесть территориальных терапевтических участков и отделение медицинской неотложной помощи на две бригады. Оборудуют также кабинет доврачебной помощи, помещения для групповой профилактики и диспансеризации, кабинеты рентгена, маммографии, компьютерной томографии, лучевой диагностики, ЭКГ и УЗИ. В составе поликлиники будут лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, стоматологическое и гинекологическое отделения, склад медикаментов.

Существующее здание районной больницы в Аргаяше старое. Пациентов там будут принимать до окончания строительства новой поликлиники. После медучреждение переедет в свежие помещения. Поликлинику возведут по региональным программам модернизации первичного звена здравоохранения и капитального строительства.

Компания «Стройсити» возводит больницу в Миньяре. На работы направили 842,3 миллиона рублей.