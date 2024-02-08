Хирургический корпус детской больницы в Челябинске построят за 3 года

В новом корпусе разместят 13 операционных, а на крыше разобьют ботанический сад

Уже весной 2024 года в Челябинске начнут строить хирургический корпус областной детской больницы. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили представители клиники на круглом столе в Общественной палате области.

Шестиэтажное здание в форме подковы поднимут на территории ЧОКБ. Корпус займет часть сквера справа от диагностической поликлиники.

Строительство обойдется в 9,5 млрд рублей и будет закончено в 2026 году.

Уже в 2027 году в новый корпус переедут все хирургические отделения клиники и отделение онкогематологии. Там будет организовано 13 операционных. По словам медиков, отделение позволит развивать новые технологии и новые направления медицинской помощи, в том числе трансплантацию печени и почек. Ожидается, что это позволит вдвое сократить число больных детей, которых направляют на лечение в федеральные центры, — медицинскую помощь им будут оказывать в родном регионе.

В новом корпусе будут просторные одноместные палаты, где дети смогут находиться с сопровождающим, а на крыше разобьют ботанический сад для прогулок маленьких пациентов.

По оценке московских экспертов, хирургический корпус ЧОДКБ станет одной из лучших клиник России, где будут принимать пациентов со всей страны.