В Миньяре появится больница на 8 тысяч пациентов

Это будет подразделение ашинской районной больницы

В городе Миньяре Челябинской области началось строительство нового медучреждения: уже появился фундамент, ведутся работы по монтажу конструкций здания. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, здесь будут оказывать помощь порядка 7900 жителям, в том числе полутора тысячам детей.

На территории больницы расположатся отделение медицинской профилактики и лучевой диагностики, лечебно-профилактические подразделения, кабинеты терапевтов, хирургов, стоматологов, офтальмологов и неврологов, клиническая и биохимическая лаборатории. Не обойдется и без дневного стационара, детского поликлинического и профилактического отделения, подстанции экстренной и неотложной медицинской помощи.

Возведение больницы запланировано на 2024—2025 годы. Оно станет многопрофильным подразделением ашинской районной больницы.