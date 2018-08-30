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/ Поиски 9-летнего мальчика в Миассе завершены

Поиски 9-летнего мальчика в Миассе завершены

Ребенка не было дома с вечера прошлого дня.
сегодня в 10:34
  |  Общество

Пропавший накануне вечером 9-летний ребенок вернулся домой после прогулки. Об этом сообщила мама мальчика. Ее сын должен был прийти около 9 часов вечера, но его так и не дождались. Тревожная ночь для родителей сменилась успокоением. Также женщина рассказала, где провел ночь ее сын.

Арсений нашелся! Всем спасибо за переживания. Пришел сам, ночевал у друга, которого мы даже не знали. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Елена Сумкина.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» уже прекратили деятельность по поиску маленького жителя Миасса.

Напомним, уже неделю длятся поиски 82-летнего грибника в Златоусте. Мужчина ушел в лес рядом с дачным участком в одиночестве, не обезопасив себя мобильным телефоном или рацией. Родные рассказали, что мужчина испытывает проблемы со здоровьем. На прочесывание местности выведены десятки людей, также в зоне возможного нахождения пенсионера работают кинологи.

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