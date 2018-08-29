/ Кинологи и спецслужбы ищут в лесу 82-летнего грибника

Мужчину не могут найти уже неделю.

Волонтеры поисково-спасательного отряда и представители правоохранительных органов продолжают поиски 82-летнего пенсионера из Златоуста. Надежды на то, что поисковикам удастся найти пожилого южноуральца живым, остается все меньше. Сейчас все силы направлены на прочесывание прилежащей к садовому товариществу местности.

Поиски осложняются тем, что никто не видел, в каком направлении ушел мужчина. Обычно за грибами ходят в двух направления — на скалу Курочкино и за лагерь «Горный». Там уже прошли и обыскали практически все. Работают кинологи «Россоюзспаса» и «Легион-Спаса». Также участвуют сотрудники полиции и ОМОНа, пожарной охраны. В ближайшее время к нам присоединятся добровольцы с предприятий для прочесывания леса. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель поисково-спасательного отряда Златоуста Анвар Салимов.

Поисковики предупредили лесников, охотников и садоводов о пропавшем. Также родственники мужчины распространяют ориентировки с приметами пропавшего.

Напомним, 23 августа пожилой житель Златоуста ушел за грибами и пропал. 82-летний мужчина отправился в лес один, без телефона и других средств связи. Он был одет в штормовку, черные сапоги и темные штаны.