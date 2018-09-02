/ Поиски 17-летнего подростка на Южном Урале завершились в День знаний

Девушка вернулась домой после двух дней отсутствия.

Накануне волонтеры из Магнитогорска заявили о прекращении поисков 17-летней девушки. Подросток пропал на Южном Урале еще 30 августа. Личная страница в социальных сетях оказалась удалена, а номер — недоступен. Через два дня, 1 сентября, распространение ориентировок на пропавшую девушку было завершено.

Кристина найдена, жива. — сообщили сайту «Первый областной» волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

Напомним, случаи пропажи подростков на Южном Урале участились. Ранее сайт «Первый областной» рассказывал о пропаже 13-летней школьницы. Девочка одна, без сопровождения взрослых, отправилась из города в прилежащий поселок, однако до места назначения своевременно не добралась.

Также сейчас продолжаются поиски 17-летней Марии Ефимовой. До этого девушка неоднократно пропадала, но всегда возвращалась. Сейчас ее «отсутствие» затянулось на два месяца.