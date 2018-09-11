/ 16-летняя школьница не вернулась домой после вечерней прогулки на Южном Урале

Родные девочки уже обратились в полицию за помощью.

Накануне вечером не вернулась домой 16-летняя школьница. Девочка живет со своими родными в Копейске. 10 сентября Екатерина Маврина ушла на прогулку с подругой, после чего должна была возвратиться. Сейчас местоположение подростка неизвестно.

Последний раз видели возле школы № 6 в районе 19 часов. Раньше Катя не пропадала. Причин уходить из дома у нее не было. Мы уже обратились в полицию, пока ничего. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пропавшей школьницы Анастасия Саночкина.

Приметы школьницы: рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, длинные волосы светло-русые.

Девушка была одета в черную кожаную куртку, спортивные серые штаны, кофта серая или розовая, кроссовки черные. С собой был портфель нежно-зеленый.

Всех, кто видел похожую по приметам девушку, просят сообщить об этом родным школьницы или правоохранителям. Номера для связи 8−922−633−60−06 (сестра), 8−950−74−56−302 (мама) или 8−951−460−01−03.