/ Пятый день продолжаются поиски 82-летнего грибника на Южном Урале

Мужчина ушел в лес в районе сада «Металлург-4» в Златоусте.

23 августа пропал 82-летний житель Златоуста. Пенсионер без сопровождения отправился из дома в лес, там он намеревался собирать грибы. Его разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Перевал» и спасатели из Златоуста. Как сообщают родные пенсионера, у мужчины проблемы с ногами.

Родственники сообщили, что грибник ушел в лес один и был одет в штормовку, черные сапоги и темные штаны. Как стало известно спасателям Златоустовского отряда, камеры видеонаблюдения одного из расположенных рядом лагерей зафиксировали потерявшегося в четверг мужчину. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.

Сейчас поисковая операция продолжается, мужчину до сих пор не удалось найти. Последним место пребывания мужчины оказался сад «Металлург-4». Местность обследуют с помощью квадроциклов, также лес прочесывают пешком.