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Облачная, но теплая погода ожидает южноуральцев в первые дни весны

Прогноз на уик-энд опубликовал челябинский гидрометцентр.
сегодня в 10:18
  |  Общество

Теплая, но облачная погода ожидает челябинцев в первые дни марта. По прогнозам синоптиков челябинского гидрометцентра в эти выходные на Южном Урале ожидается плюсовая температура.

В ночь на субботу, второе марта ожидается облачная погода, с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. Температура воздуха: минус 4, минус 9 градусов, в низинах до минус 14 градусов. Днем второго марта облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. Температура: от плюс 1 до минус 4 градусов Цельсия. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. В ночь на воскресенье, 3 марта, ожидается облачная погода с прояснением, снег, местами сильный, слабые метели. Температура воздух от минус 6 до минус 11 градусов. Днем в воскресенье прогнозируется Облачно с прояснением, снег, местами сильный, слабые метели. Столбик термометра покажет цифры от плюс 2 до минус 3 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.— рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Схожая погода будет и в Челябинске. Ночью 2 марта ожидается температура от минус 6 до минус 8 градусов, днем — от плюс 1 до минус 1 градуса. В воскресенье, 3 марта, будет небольшой снег. Температура ночью — минус 6, минус 8 градусов, днем — от 0 до плюс 2.

Отметим, что климатологи дали свой прогноз на весну (https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-ne-dozhdutsya-ranney-vesny/). По их мнению она придет нескоро, а полноценно теплых деньков южноуральцам стоит ждать в конце марта или начале апреля.

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