/ Южноуральцев ожидает пасмурный весенний понедельник

Неделя в Челябинской области начнется с осадков.

На Южном Урале следующая неделя начнется с пасмурной весенней погоды. Ночью 11 марта термометры покажут от минус 3 до 0 градусов. Днем в Челябинской области ожидается температура от 3 до 7 градусов. В Челябинске ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов, а днем температура поднимется до 7 градусов.

В Челябинской области ожидается облачная погода, ночью осадки в виде снега с дождем, днем кратковременные дожди. — сообщили сайту «Первый областной» в Гидрометцентре России.

На территории области в понедельник поднимется юго-западный ветер, порывами до 5 метров в секунду.