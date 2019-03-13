/ Похолодание и осадки в виде снега и дождя ждут южноуральцев в четверг

Обильные осадки и гололедица могут стать причиной чрезвычайных происшествий.

В Челябинской области ожидается далеко не весенняя погода. Завтра, 14 марта, в регионе ожидается резкое похолодание и обильные осадки. Температура в Челябинской области ночью опустится до минус 5 градусов, на севере области до минус 10, днем температура поднимется до 0 — плюс 5 градусов. В Челябинске столбик термометра максимально опустится ночью: до минус 3 градусов, днем температура будет держаться на уровне 2 градусов.

Ночью и днем 14 марта в Челябинской области будет облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах сильное налипание мокрого снега на провода, сильный гололед, на дорогах сильная гололедица. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

МЧС предупреждает население Челябинской области о том, что во время сильных осадков и гололедицы необходимо соблюдать меры личной безопасности. В экстренных ситуациях следует незамедлительно обращаться в пожарно-спасательные службы по телефонам: 101, 112.