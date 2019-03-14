/ Снег в Челябинске будет идти всю ночь

Прогноз погоды на пятницу и выходные дали в областном гидрометцентре.

Челябинск стал одним из двух населенных пунктов области, где выпало наибольшее количество осадков. В столице Южного Урала зафиксировано 11 миллиметров снежного покрова, а это 60% от месячной нормы. Большее количество снега, а именно 13 миллиметров, выпало лишь в поселеке Мирный Уйского района.

И снежные осадки будут продолжаться в Челябинске всю предстоящую ночь. Об этом сайту «Первый областной» рассказала заместитель начальника челябинского гидрометцентра Ирина Попова.

Осадки будут продолжаться всю ночь, в горах будет усиление ветра, то есть метели. Завтра снег уже будет слабый, в Челябинске вообще будет без осадков. Температура будет понижаться, ночью до минус 10 градусов, в горах до минус 19, днем будет слабоположительная — 0 — плюс 3. На выходные осадки прекратятся, температура так же будет ночью минус 9 — минус 12, днем — 0 — плюс два. Наибольшее количество осадков в марте было в 2005 году. За сутки выпало 23 миллиметра. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника челябинского гидрометцентра Ирина Попова.

По словам синоптика обилие снега обусловлено южным циклоном. Основное количество осадков, уверяет Ирина Попова, выпало в центре области. Уже завтра циклон дойдет на север Челябинской области.