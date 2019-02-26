/ Южноуральцы не дождутся ранней весны

Предугадать погоду в марте сложно даже климатологам.

Календарная весна наступит уже через несколько дней, но суровая уральская погода каждый раз несет жителям Челябинской области новые сюрпризы. Неожиданного тепла, солнца и таяния снега, уверены климатологи, ждать не стоит.

Первого марта наступает календарная весна, но, по факту, март у нас зимний месяц. С точки зрения метеорологии, весна — это устойчивый среднесуточный переход температуры через 0 градусов. Крайне редко она наступает в третьей декаде марта, обычно — в первой декаде апреля. Среднегодовая дневная температура на Южном Урале — 2 градуса, среднегодовая температура ночью — отрицательная. Не стоит ждать раннего потепления, всему свое время. День уже начал увеличиваться, несмотря на минусовую температуру ночью, уже легче, поскольку солнце пригревает. Ждем весну все вместе! — рассказала сайту «Первый областной» климатолог, доцент кафедры геоэкологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

Поскольку месторасположение Челябинской области находится на пересечении трех природных зон, предугадать, какой будет весна, достаточно сложно. «Мы же на Урале живем, откуда подует, так и будет», — в шутку отметила климатолог.