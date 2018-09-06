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Синоптики озвучили прогноз погоды на День города

Челябинцев и гостей южноуральской столицы ожидает небольшое потепление.
сегодня в 14:04
  |  Общество

В предстоящие выходные в Челябинске пройдут празднования 282-летия города. По прогнозам синоптиков из гидрометцентра, к концу недели потеплеет, погода в субботу и воскресенье будет солнечной. Климатические условия станут комфортными для длительных прогулок. Не омрачат празднование ни осадки, ни облака.

В субботу, 8 сентября, на территории Челябинска ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью поднимется до плюс 9 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что до конца текущей недели вероятность сильных дождей невелика.


Напомним, 8 и 9 сентября жителей Челябинска ждет огромное количество мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. На выходные запланированы народные гуляния, концерты и юмористические шоу. Подробный перечень событий ищите здесь.

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