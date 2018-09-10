/ Би-2 «зажгли» на челябинской сцене. Фоторепортаж

Самые яркие моменты с выступления рок-исполнителей.

В минувшие выходные Челябинск праздновал 282 день рождения. Поздравить горожан с праздником приезжали многие известные артисты. Сайт «Первый областной» решил выяснить, кого челябинцы ждали в гости больше всего.

Мы проводили опрос через социальные сети. Спрашивали у наших пользователей, чей концерт они ждали больше всего. Оказалось, что за Митю Фомина проголосовали всего 6%, на «Реальных пацанов» хотели посмотреть 15,5% от общего числа опрошенных, а вот группа БИ-2 стала лидером голосования. Рок-исполнители набрали более 50% лайков. — рассказывает smm-редактор сайта «Первый областной» Александра Благинина.

Фотокорреспондент сайта «Первый областной» запечатлел самые яркие моменты с выступления группы Би-2. Предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.