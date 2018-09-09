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/ Борис Дубровский сорвал шквал аплодисментов, поздравив челябинцев с Днем города

Борис Дубровский сорвал шквал аплодисментов, поздравив челябинцев с Днем города

Губернатор поблагодарил горожан за силу, талант и вклад в будущее.
сегодня в 11:38
  |  Общество

Челябинцев с днем рождения города с главной сцены на площади Революции поздравил глава региона Борис Дубровский. Губернатор назвал Челябинск «столицей опорного края России», подчеркнув, что это звание для города завоевали его жители.

Сегодня в Челябинске самый главный праздник — день рождения города. 282 года славной истории столицы опорного края державы. Это гордое звание Челябинск носит по праву. И его завоевали вы, жители города. Вы — сила, талант и будущее Челябинска. Вместе, мы гордимся славной историей этого города. Вместе мы построим великое будущее. Дорогие друзья, земляки, я желаю вам здоровья, успехов, благополучия! С праздником! С днём города! Слава Челябинску! — сказал со сцены Борис Дубровский.

В честь праздника губернатор, глава города Евгенией Тефтелев и председатель городской думы Станислав Мошаров вручили награды почетного жителя Челябинска выдающимся лицам города. В этом году звание получили главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман, глава администрации Советского района Михаил Буренков и Кирилл Шишов, председатель Челябинского областного общественного фонда культуры.

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