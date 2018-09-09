/ Найди себя в праздничном фоторепортаже сайта «Первый областной»

Самые яркие моменты с дня рождения Челябинска — 2018.

Вчера, 8 сентября, жители Челябинска отметили грандиозный праздник. 282-й день рождения города запомнился многочисленными концертами, выступлениями известных артистов и, конечно же, грандиозным праздничным салютом. Специально для читателей сайта 1obl.ru мы запечатлели самые яркие моменты большого события.

Праздничные мероприятия в этом году прошли по всему городу. На Кировке награждали финалистов фестиваля «Песня города-2018». Там же вечером состоялся фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска», специальными гостями которого стала команда «Радио свобода».

В Парке имени Гагарина прошел фестиваль «Рок-н-ролл большого города», на котором выступили более 20 музыкальных коллективов. На театральной площади состоялся концерт «Реальный город Че», с актерами популярного сериала «Реальные пацаны». По проспекту Ленина проехала праздничная кавалькада. Автомобили стартовали от улицы Цвиллинга в Советском районе, и, проехав по путепроводу Челябинск-главный, через улицы Дзержинского, Гагарина, Новороссийскую и Рождественского отправились на проспект Ленина.

Главным же концертным событием стало выступление группы БИ-2 и Мити Фомина на площади Революции. Известные музыканты представили зрителям старые хиты и новые песни в живом исполнении. Завершился масштабный городской праздник большим и красочным салютом.