/ Пожилой урбанист разрисовывает подъездные стены на радость соседям

Мужчина повторяет сюжеты из мультфильмов и знаменитых картин.

Пожилой житель Копейска исполнил свою мечту и преобразил свой подъезд. Художник разукрасил стены в обычном доме. На этажах появились сюжеты из мультфильмов и картин. На это у него ушел почти год.

Пенсионера вдохновил пример другого художника-самоучки. Сюжет о нем он увидел по телевизору. По совету супруги решил попробовать.

Соседи сначала чуть не плясали, потом примелькалось. Сверху донизу все в мультфильмах. Серьезных рисунков нет. Еще есть три медведя, сразу, как зайдешь в подъезд. Только у меня их четыре. Говорю, белый медведь зашел в гости. Больше повторяю рисунки, редко, когда сам делаю. — рассказал сайту «Первый областной» художник Леонард Голошубин.

Мужчина все делал своими силами — покупал краску, придумывал рисунки. Творить удавалось в свободное от домашнего хозяйства время. Слава о творческом копейчанине разнеслась по всей округе. Мужчину стали приглашать в другие дома.