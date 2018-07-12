/ Челябинский художник нарисовал главного тренера сборной Станислава Черчесова

5-метровый портрет появился в центре Челябинска.

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Граффити с изображением главного тренера футбольной сборной России появился в Челябинске. Рисунок выполнен на Свердловском проспекте. 5-метровый портрет расположился на здании автомойки. Это первая подобная работа в Челябинске. На нем Черчесов представлен в двух ракурсах — отдающим честь и смотрящим вдаль.

Делаю этот рисунок в поддержку акции в Петербурге, где закрасили Черчесова болельщики-диверсанты. Мы решили поддержать художников и нарисовать свой портрет. Таким образом я отдаю дань уважения такому великому тренеру. — рассказал сайту «Первый областной» граффитист Тимур Абдуллаев.

Для создания рисунка потребовалось 15 баллончиков краски. Расходы на реализацию проекта — 7,5 тысяч рублей, челябинец взял на себя. Художник готов поправить рисунок в случае, если его портрет повторит участь питерского прототипа.

Напомним, первым портрет главного тренера появился в Санкт-Петербурге. Там Черчесова с подписью «Ты просто космос, Стас» нарисовали после победы сборной над командой из Египта. С того времени граффити претерпело несколько изменений, а в итоге было закрашено.