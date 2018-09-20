/ Портреты Моны Лизы появились на двух коммуникационных шкафах Челябинска

Очередная работа урбанистов пришлась по душе жителям города.

Урбанисты из Челябинска снова украсили коммуникационные шкафы города. Портреты одной из самых известных картин в истории, «Моны Лизы» Леонардо Да Винчи, появились на коробах на улице Труда возле общежития университета физической культуры и около магазина «Spar». В социальных сетях, подписчики восхищаются работой урбанистов и сравнивают портреты между собой.

Так круто! Вторая дама мне больше понравилась. Она такая загадочная, в приглушенных тонах. — делятся впечатлениями подписчики в социальных сетях.

Напомним, что это не первый проект урбанистов по росписи коммуникационных шкафов. Ранее, художники разукрасили короб возле памятника Курчатову в стиле компьютерной игры Fallout, а на шкафу возле ледовой арены «Трактор» появился рисунок из знаменитого советского мультфильма «Шайбу! шайбу!».