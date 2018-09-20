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/ Портреты Моны Лизы появились на двух коммуникационных шкафах Челябинска

Портреты Моны Лизы появились на двух коммуникационных шкафах Челябинска

Очередная работа урбанистов пришлась по душе жителям города.
сегодня в 13:12
  |  Культура

Урбанисты из Челябинска снова украсили коммуникационные шкафы города. Портреты одной из самых известных картин в истории, «Моны Лизы» Леонардо Да Винчи, появились на коробах на улице Труда возле общежития университета физической культуры и около магазина «Spar». В социальных сетях, подписчики восхищаются работой урбанистов и сравнивают портреты между собой.

Так круто! Вторая дама мне больше понравилась. Она такая загадочная, в приглушенных тонах. — делятся впечатлениями подписчики в социальных сетях.

Напомним, что это не первый проект урбанистов по росписи коммуникационных шкафов. Ранее, художники разукрасили короб возле памятника Курчатову в стиле компьютерной игры Fallout, а на шкафу возле ледовой арены «Трактор» появился рисунок из знаменитого советского мультфильма «Шайбу! шайбу!».

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