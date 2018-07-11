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/ Челябинский художник-конструктор спроектировал Уральскую ВСМ 45 лет назад

Челябинский художник-конструктор спроектировал Уральскую ВСМ 45 лет назад

Геннадий Халдин рассказал об особенностях проекта.
вчера в 14:10
  |  Общество

Накануне губернаторы Челябинской и Свердловской областей в рамках промышленной выставки «Иннопром-2018» обсудили строительство высокоскоростной магистрали, которая свяжет два мегаполиса. Как оказалось, идея проекта не нова. Построить футуристичную дорогу предложил уроженец Челябинска Геннадий Халдин еще в 1973 году. Художник-конструктор разработал проект, даже сохранились эскизы.

В рамках эскизного проектирования в 1973 году на кафедре промышленного дизайна САИ мной был предложен футурологический проект скоростного транспортного средства на воздушной подушке с газотурбинным двигателем для курсирования между городами Свердловск и Челябинск. Я в течение многих лет практически занимался художественным конструированием средств железнодорожного транспорта. — рассказал художник и преподаватель Геннадий Халдин.

Преподаватель УрФУ утверждает, что почти 50 лет назад была очевидна потребность в таком виде транспорта. При частых отправлениях заполнить вагоны полностью не удастся, а при редких поездках положительный эффект от магистрали будет потерян.

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