«В деревне Мансурово в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области“ запланировано строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в 2023 году», — замечают в пресс-службе.
Сегодня жители села вынуждены обращаться в медицинские учреждения соседних населенных пунктов или ждать, когда Мансурово посетит выездная бригада врачей.
Старый медпункт в Мансурово давно обветшал, в нем невозможно принимать пациентов.
Новый фельдшерско‑акушерский пункт открыли в Челябинской области. На строительство здания в Саткинском районе потратили восемь миллионов рублей.
В поселке Тимирязевском начали капитальный ремонт врачебной амбулатории. Работы обойдутся в 52 млн рублей.
Алексей Текслер назвал главную задачу в здравоохранении Челябинской области. Акцент сделают на развитии первичного звена.