Под Кунашаком построят современный ФАП вместо ветхого деревянного

Появление новой поликлиники анонсировал Минздрав Челябинской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в 2023 году в деревне Мансурово Кунашакского района. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В деревне Мансурово в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области“ запланировано строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в 2023 году», — замечают в пресс-службе.

Сегодня жители села вынуждены обращаться в медицинские учреждения соседних населенных пунктов или ждать, когда Мансурово посетит выездная бригада врачей.

Старый медпункт в Мансурово давно обветшал, в нем невозможно принимать пациентов.

Новый фельдшерско‑акушерский пункт открыли в Челябинской области. На строительство здания в Саткинском районе потратили восемь миллионов рублей.



В поселке Тимирязевском начали капитальный ремонт врачебной амбулатории. Работы обойдутся в 52 млн рублей.



Алексей Текслер назвал главную задачу в здравоохранении Челябинской области. Акцент сделают на развитии первичного звена.

