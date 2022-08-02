Новый фельдшерско‑акушерский пункт открыли в Челябинской области

На строительство здания в Саткинском районе ушло восемь миллионов рублей

В Саткинском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП будет оказывать всю необходимую помощь порядка 400 жителям поселков Черная Речка, Мраморный, Магнитский и Зюраткуль. На строительство здания по программе «Модернизация ближайших цепочек» было выделено 8 миллионов рублей. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«ФАП оборудован всем необходимым для оказания помощи при травмах и перевозки маломобильных граждан. Также есть приемный кабинет и процедурная», — рассказала главный врач районной больницы Сатки Ираида Крохина.





Оказывать помощь жителям Черной Речки и еще трех поселков в ФАПе будет фельдшер Юнир Усманов. Специалист говорит, что работать в учреждении для него — одно удовольствие.

В Минздраве уточнили, что в ближайшей перспективе в учреждении будет организован прием стоматолога.