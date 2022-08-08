В поселке Тимирязевском начали капитальный ремонт врачебной амбулатории

Работы обойдутся в 52 млн рублей

Около 52 млн рублей будет потрачено на капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Тимирязевском под Чебаркулем. Строители уже начали демонтаж устаревших конструкций, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Запланирована полная реконструкция крыши, замена окон и дверей, обновление пола и потолочных покрытий, ремонт всех кабинетов и стационара. А также — полная замена системы отопления, электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции и канализации.

«Работы идут хорошими темпами. О точной дате завершения говорить рано»,

— говорит главный врач областной больницы в городе Чебаркуль Александр Локтев.