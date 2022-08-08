Запланирована полная реконструкция крыши, замена окон и дверей, обновление пола и потолочных покрытий, ремонт всех кабинетов и стационара. А также — полная замена системы отопления, электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции и канализации.
«Работы идут хорошими темпами. О точной дате завершения говорить рано», — говорит главный врач областной больницы в городе Чебаркуль Александр Локтев.
Капитальный ремонт амбулатории в Тимирязевском проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области».
Между тем вся государственная медицина в Челябинской области подключилась к сервису электронных рецептов. Цифровые документы уже принимают 269 аптек региона.