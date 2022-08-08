Около 52 млн рублей будет потрачено на капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Тимирязевском под Чебаркулем. Строители уже начали демонтаж устаревших конструкций, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Запланирована полная реконструкция крыши, замена окон и дверей, обновление пола и потолочных покрытий, ремонт всех кабинетов и стационара. А также — полная замена системы отопления, электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции и канализации.

«Работы идут хорошими темпами. О точной дате завершения говорить рано», — говорит главный врач областной больницы в городе Чебаркуль Александр Локтев.

Капитальный ремонт амбулатории в Тимирязевском проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области».

Между тем вся государственная медицина в Челябинской области подключилась к сервису электронных рецептов. Цифровые документы уже принимают 269 аптек региона.