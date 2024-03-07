Под Челябинском косули стали выходить к людям в поисках пропитания

В Красноармейском районе селяне организовали кормушки для диких животных

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Жители села Нижнепетропавловского помогают голодным обитателям леса. Чтобы поддержать популяцию косуль, южноуральцы прикармливают их сеном и расчищают дороги от снега, рассказали в газете «Маяк».

Установившиеся на Урале суровые морозы и снегопады перекрыли доступ к подножному корму, без которого косули могут погибнуть. Именно поэтому копытные начали искать помощи у человека: выходить к домам и воровать еду в загонах для домашнего скота. Одну такую гостью смогли снять на видео после того, как она увязла в метровом сугробе.

Воровку пришлось спасать голыми руками: Сергей Володенков, на чьем участке подкармливалась косуля, с трудом пробрался к животному и вытянул его из снежного плена. А после расчистил трактором дорогу до леса и организовал с соседями кормушку.

«Теперь косули питаются у личной кормушки, где, кроме сена, мы положили соль-лизунец и комбикорм. Здесь лесные гости под нашим присмотром в безопасности. А многочисленные следы диких коз подтверждают: в гости приходят несколько лесных обитателей»,— рассказал Сергей Володенков редакции газеты «Маяк».