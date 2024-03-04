В Челябинской области для диких животных проложили 10 тысяч километров троп

Это поможет им проще добираться до естественных кормов

В государственных заказниках и закрепленных охотничьих угодьях Южного Урала для облегчения передвижения животных после сильных снегопадов проторили 10 тысяч километров троп, для подкормки разложили 17,5 тысячи березовых веников, разбросали сено, насыпали в кормушки зерно, горох, семена подсолнечника и льна, соль-лизунец, корнеплоды и другие корма, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.



На территории закрепленных охотничьих угодий помощь животным оказывали охотпользователи, на территории заказников Челябинской области — сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории».

«На данный момент ситуация зимовки для диких копытных непростая из-за сложных погодных условий, но остается в целом оптимальной, в том числе благодаря принятым мерам. Информации о гибели или истощении диких животных от бескормицы в министерство не поступало. Мероприятия по сохранению и поддержанию численности зверей будут продолжены до конца марта 2024 года», — рассказал начальник управления охраны, федерального госнадзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.

Кроме того, в лесах Челябинской области регулярно проводятся охранные рейды для защиты животных.