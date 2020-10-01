Московских работников переводят на «удалёнку»

Мера вводится в связи с ростом заболеваемости в столице.

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Работники Москвы вновь возвращаются на «удалёнку». С 5-го октября работодатели, действующие на территории столицы России, должны перевести на такой режим не менее 30% сотрудников и всех, старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение, как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, составляют лишь те работники, чьё присутствие на рабочем месте необходимо.



«Требования о переходе на „удалёнку“ также не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, „Росатома“, „Роскосмоса“ и некоторых других стратегических отраслей»,— добавил Сергей Собянин.

Решение о переводе работников на «удалёнку» принимается на фоне роста заболеваемости в Москве. Так, в тяжёлой форме коронавирус переносят более 1 500 человек, а уровень болезни среди детей впервые перешагнул 19%. Также до 20-25 выросла доля больных среди пожилых людей.

Отметим, что в Челябинской области, на текущий момент, действует режим повышенной готовности. Мера продлится до 4 октября. В настоящий момент неизвестно, будет ли она продлена и ждут ли южноуральцев новые ограничения.