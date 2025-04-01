Почти 92 тысячи жителей Челябинской области начали получать повышенную пенсию с 1 апреля

Проиндексированы социальные пенсии и пенсии по гособеспечению

1 апреля в России проиндексировали на 14,75% социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Повышенные выплаты будут получать 91 750 южноуральцев, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Социальные пенсии получают граждане, у которых отсутствует необходимый трудовой стаж, а также граждане и дети с инвалидностью, инвалиды с детства и дети, потерявшие одного или обоих родителей. Пенсии по гособеспечению получают участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; получившие инвалидность военнослужащие, проходившие военную службу по призыву; граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях и нетрудоспособные члены их семей; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; летчики-испытатели.

«Теперь социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составляет 24,4 тысячи рублей, социальная пенсия инвалидам первой группы — более 24,5 тысячи рублей»,— рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Кроме того, с 1 апреля увеличен размер дополнительного материального обеспечения, установленного специалистам ядерного оружейного комплекса и гражданам России за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. В Челябинской области такую выплату получают 6550 человек.

В отделении Соцфонда подчеркнули, что никаких заявлений писать не нужно, повышенные пенсии выплатят в установленные дни.

Что еще изменилось в России с 1 апреля — читайте в нашем материале.