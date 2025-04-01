Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2025

Рассказываем о вступающих в силу законах

В апреле 2025 года в России проиндексируют социальные пенсии, ограничат количество сим-карт, оформленных на одного человека, и начнут тестировать детей мигрантов перед школой на знание русского языка. Подробнее об этих и других изменениях второго весеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Напомним, такую пенсию выплачивают тем, кто не имеет права на страховую. На столько же проиндексируют размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Речь идет о награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф и некоторых других.

Семейную ипотеку распространят на вторичный рынок. Но только в городах с низким уровнем строительства, где одновременно возводят не больше двух домов. Оформить жилищный кредит под 6% годовых смогут семьи с ребенком до шести лет включительно. А «возраст» многоэтажки, в которой приобретается квартира, не должен превышать 20 лет.





Закредитованным россиянам станет сложнее получить ипотеку и автокредит. Речь идет о тех, кто отдает на погашение долгов более половины своего заработка. С сегодняшнего дня Банк России сможет устанавливать ограничения на выдачу финансовыми организациями ипотечных и автокредитов. Такие ограничения называют макропруденциальными лимитами.

С 1 апреля количество сим-карт, которые россияне смогут оформить на свое имя, сократится до двадцати. Это одна из мер борьбы с телефонными мошенниками. Узнать о количестве оформленных симок и при необходимости расторгнуть договоры можно на портале «Госуслуги».

Иностранные водительские права в России станут недействительными. Иностранцы, оформившие вид на жительство в России или получившие гражданство до 1 апреля 2024 года, должны пересдать экзамен и получить российский документ. Это касается и россиян с иностранными правами. Исключение составляют лишь удостоверения, выданные в Беларуси.





С сегодняшнего дня вступает в силу закон, согласно которому детей иностранцев обяжут сдавать тест на знание русского языка при приеме в российские школы. Экзамен поделен на письменную и устную части, при этом для первоклашек предусмотрена только устная. Если ребенок не сдал экзамен, в школу его не зачислят и предложат пройти дополнительное обучение. Повторное тестирование проводят через три месяца.

В детских лагерях «воспитывать» детей будут по заранее составленному плану. С 1 апреля вводится единая федеральная программа воспитательной работы для организаций отдыха детей, в которой расписаны родительские дни, знакомство с произведениями искусства, мероприятия, направленные на формирование патриотизма, трудолюбия, и некоторые другие.