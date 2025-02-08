Около 7000 челябинцев вышли на старт «Лыжни России-2025»

Массовые забеги прошли на стадионе имени Елены Елесиной

Хорошая погода и выходной день помогли побить рекорд по количеству участников «Лыжни России» в Челябинске. В предыдущие годы она собирала около 5500 горожан, в этом — около 7000 любителей спорта. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как прошли забеги — в нашем фоторепортаже.

Заявиться на участие в гонке можно было через портал Госуслуги. Однако оказалось немало челябинцев, которые заранее этого не сделали. На свой страх и риск они прибыли к месту проведения соревнований с необходимым пакетом документов. И прямо здесь же, у судейского столика, проходили регистрацию на участие в забегах.

Именно поэтому точное количество участников «Лыжни России» в Челябинске назвать сложно. Эти данные появятся позже, после того как организаторы подведут подсчеты. По оценке пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в забегах приняли участие около 7000 жителей южноуральской столицы.

Массовые состязания на лыжах прошли на стадионе им. Е. Елесиной. Впервые участники могли не только преодолеть 3-километровую дистанцию, но и выполнить зимние нормативы ГТО — бег на лыжах.

Одним из них, кстати, оказался заместитель губернатора Александр Козлов. Он регулярно принимает участие в «Лыжне России», выходит на старт со своим сыном. В этот раз он решил совместить приятное с полезным: не только пробежать дистанцию, но и выполнить норматив комплекса «Готов к труду и обороне».

В церемонии открытия «Лыжни России-2025» приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина, а также управляющий директор ПАО «ЧТПЗ», депутат регионального Законодательного собрания Евгений Губанов.

Они же наградили победителей и призеров спортивных забегов среди мужчин и женщин на дистанциях 5 и 10 км. В это время томились в ожидании самые юные участники забегов. Символическую 200-метровую дистанцию предстояло преодолеть детсадовцам.

Радостные и довольные, с улыбками на лицах они дружно пробежали дистанцию. Но некоторые из них отстали. Вот эти два участника (а они, скорее всего, брат с сестрой) явно не спешили пересечь финишный створ. И, кажется, были явно не в восторге от того, что на них надели лыжи.

Ну, а открыли массовые забеги на лыжах жители Центрального и Советского районов. Вместе с ними стартовали и вип-гости мероприятия, среди них — Станислав Мошаров, начальник Управления по ФКиС Администрации Челябинска Александр Ильиных, экс-министр спорта, а ныне — директор Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Максим Соколов, руководитель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. Компанию чиновникам составил титулованный бадминтонист, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Владимир Иванов.

Кстати, на старте едва не устроил завал Максим Соколов. То ли ему на лыжи кто-то наступил, то ли сам споткнулся и потерял равновесие, но он оказался на снегу. И вызвал небольшой затор.

Не прошло и 13 минут, как на финишной прямой показались первые два участника. Судя, по всему, они сами профессионально занимаются лыжными гонками — очень уж стремительно преодолели 200-метровую финишную прямую. Они еще и «зарубились» между собой за победу.

Ну а дальше большой вереницей финишировали все остальные участники первого массового забега — от юных школьников до преклонных лет пенсионеров. Среди них был и такой вот колоритный лыжник: в майке и синих трусах.

На финише каждого участника наградили фирменной шапочкой с символикой «Лыжня России-2025». В этом году центральные забеги на Южном Урале прошли в четырех городах — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе.

Нынешнее мероприятие проводилось уже в 43-й раз. Организатором выступила Дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области (региональный оператор комплекса ГТО).