В Магнитогорске стартовала «Лыжня России»

Спортивная акция посвящена 80‑летию Победы

Старт «Лыжни России» в Магнитогорске состоялся в экопарке города. Люди пришли командами от предприятий, семьями, классами. Сегодня вся Россия участвует в лыжной гонке. Праздник спорта объединяет всех любителей здорового образа жизни и лыж, передает ИА «Первое областное».

43-ю «Лыжню России» открыла основатель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер.

«Рада приветствовать вас на открытии традиционной гонки! Мне ужасно жалко, что сегодня я не могу надеть лыжи и пробежать вместе с вами, как в предыдущие годы, но я очень рада, что собралось столько людей», — сказала Ирина Текслер.

Общественный деятель подчеркнула, что лыжня в этом году посвящена 80-летию Победы. И в годы Великой Отечественной войны на Урале готовили лыжные батальоны. Наши инструкторы подготовили более 200 тысяч лыжников-бойцов, и именно поэтому этот спорт входит в комплекс «Готов к труду и обороне».

«Эта традиция, я уверена, будет продолжать жить», — добавила Ирина Текслер.

Также она уточнила, что в Челябинской области любят лыжный спорт: в регионе им занимаются более 37 тысяч человек.



Кстати, в магнитогорской «Лыжне России» участвовали даже домашние питомцы. Ирина Текслер познакомилась с пуделем Персиком, который пришел поддержать гонщиков вместе с хозяйкой Эльвирой.

Позже основатель Фонда 2020 наградила победителей в забегах на 5 и 10 километров.

«Мое детство началось с биатлона. Сейчас два сына занимаются лыжным спортом. Сегодня в девять утра мы уже были на старте и бежали дистанцию», — рассказала один из победителей Юлия Катриченко.

Всего в России ежегодно на старты мероприятия выходят сотни тысяч человек.