В субботу, 20 августа, в селе Париж Челябинской области состоится VI Парижский полумарафон. К этому событию «Почта России» приурочила выпуск фирменного почтового штемпеля с символикой соревнований, сообщили сегодня, 19 августа, в пресс-службе «Почты России».
На штемпеле указаны название легкоатлетического забега и место его проведения, а также изображен символ полумарафона — гусь в кроссовках.
«Открытки и конверты, отмеченные оттиском памятного почтового штемпеля, станут ценными филателистическими экземплярами и порадуют адресатов», — отметили в «Почте России».
Гашение корреспонденции специальным штемпелем будет производиться в день проведения забегов возле местной достопримечательности — «Эйфелевой башни». Отмечается, что у штемпеля переводная дата, то есть его можно будет использовать на будущих забегах.
Подробную программу VI Парижского полумарафона можно найти на сайте ИА «Первое областное».
Регистрация на участие в мероприятии была открыта в конце июня. Ранее стало известно, что планирует принять участие в Парижском полумарафоне знаменитый олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Организаторы собираются вывести на старт и главный символ мероприятия — гусей, причем для них будут сшиты специальные кроссовки.
Прямую трансляцию забегов можно будет посмотреть на сейте 1obl.tv и на канале «Онлайн ТВ. Реальное видео» в Яндекс.Дзен.
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