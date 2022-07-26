Стала известна программа Парижского полумарафона в Челябинской области

Главный легкоатлетический забег стартует 20 августа в 12:00

Организаторы Парижского полумарафона — 2022 объявили программу предстоящего спортивного мероприятия. В этом году помимо традиционных легкоатлетических забегов в нее включены велозаезд и скандинавская ходьба, сообщает региональный Минспорт.

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет проводиться с 7:00 до 10:00 в местном Доме культуры. Уже с 8:00 начнется концертная программа, а также откроется торгово-развлекательная зона, где гости смогут посетить мастер-классы, приобрести сувениры и попробовать блюда национальной кухни.

В 9:30 разминку для участников всех возрастов в стартовом городке проведет российская легкоатлетка, мастер спорта международного класса, рекордсменка мира и Европы, посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.

В 10:00 на главной сцене пройдет торжественная церемония открытия Парижского полумарафона. По традиции старт будет дан у «Эйфелевой башни» — вышки связи «Ростелекома», уменьшенной копии знаменитого архитектурного сооружения. Башню возвели в 2005 году специалисты провайдера и Златоустовского завода металлоконструкций. В этом году «Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером забега. Он предоставит гостям и участникам доступ в Сеть и обеспечит трансляцию соревнований.

Первые участники отправятся на дистанцию в 10:30. Велозаезд начнется в 11:00, после него пройдут два детских забега. Главный забег на 21,1 км стартует в 12:00, далее с интервалом в 10 минут будут даны старты на 10 км и 5 км (бег и скандинавская ходьба).

После финиша всех участников забега ждет Pasta Party. На территории стартового городка компания «СИТНО» развернет кухню невероятных размеров. Каждый, кто имеет стартовый номер, сможет попробовать вкуснейшие пасты — овощные и мясные. Кроме того, участников забега, болельщиков и гостей ждут интересные фотозоны и подарки.

В течение всего дня самобытные и колоритные коллективы Челябинской области и Нагайбакского района представят свои самые яркие творческие номера. Зрители смогут насладиться песнями фольклорных ансамблей и музыкальными хитами, оценить красоту народных танцев, а также окунуться в культуру нагайбакского казачества. Хедлайнером концертной программы станет группа «Трэнд Бэнд».

Регистрация на участие в мероприятии была открыта в конце июня. Ранее стало известно, что планирует принять участие в Парижском полумарафоне знаменитый олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Организаторы собираются вывести на старт и главный символ мероприятия — гусей, причем для них будут сшиты специальные кроссовки.

