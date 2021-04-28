Почта России изменит режим работы отделений в майские праздники

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме

На время длинных майских праздников Почта России меняет график работы. 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

«30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы). 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья», — уточнили в Почте России.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений могут установить другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

В Челябинской области майские праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Выплата и доставка пенсий в регионе в праздничные дни мая будут проходить в зависимости от способа получения пенсии.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение скоординировать работу всех служб в майские выходные. В Челябинской области в эти дни продолжат работу детские сады, поликлиники и стационары, продолжится вакцинация в торгово-развлекательных центрах. В обязательном порядке будут работать экстренные, коммунальные и дорожные службы. В администрациях городов и районов, структурных подразделениях: органах соцзащиты, культуры, образования и других — будет сформирован график. На работу могут выйти до 25% служащих.

Минтруд разъяснил, что организации будут самостоятельно определять режим работы и численность сотрудников, задействованных в период продолжительных майских каникул — с 4 по 7 мая. Оплата труда будет производиться в обычном, а не в повышенном размере. При этом работодатель может самостоятельно принять решение о поощрениях.