На Южном Урале определили сроки выдачи пенсий во время майских праздников

Выплаты жителям региона доставляют с 4 по 24 число каждого месяца

В Челябинской области майские праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Выплата и доставка пенсий в регионе в праздничные дни мая будут проходить в зависимости от способа получения пенсии.

В Челябинской области пенсию жителям региона доставляют ежемесячно с 4 по 24 число. В этих пределах каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком.

«Организации федеральной почтовой связи начнут осуществлять доставку пенсий и других выплат с 4 мая (с учетом режима работы отделений почтовой связи). Альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы Челябинска, начнут доставку майских пенсий по графику выплаты пенсий с 4 мая», — сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области.

Пенсионеры, которые получают полагающиеся им выплаты на банковский счет, в мае 2021 года получат пенсии в обычные для себя даты в соответствии с действующим графиком без каких-либо переносов в связи с праздниками. Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить по единому региональному справочному телефону ПФР 8-800-6000-277.