Детские сады Челябинской области продолжат работу в майские каникулы

Дошкольные учреждения будут открыты с 4 по 7 мая, а школьники и студенты будут отдыхать

Алексей Текслер поручил организовать работу администраций в нерабочие дни между майскими праздниками. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно.

Сегодня, 26 апреля, губернатор Алексей Текслер провел аппаратное совещание, где дал поручение скоординировать работу всех служб в майские выходные. В Челябинской области в эти дни продолжат работу детские сады, поликлиники и стационары, продолжится вакцинация в торгово-развлекательных центрах. В обязательном порядке будут работать экстренные, коммунальные и дорожные службы. В администрациях городов и районов, структурных подразделениях: органах соцзащиты, культуры, образования и других — будет сформирован график. На работу могут выйти до 25% служащих.

Алексей Текслер поручил определить режим работы МФЦ области совместно с федеральными структурами.

«Важно в эти дни обращать внимание на обратную связь с жителями через различные системы обратной связи, реагировать, чтобы не получилось, как иногда у нас получается, что все ушли на выходные и вспомнили это после выходных. Нет, надо реагировать, все эти системы должны работать», — сказал губернатор.

Вместе со школьниками в эти дни будут отдыхать студенты училищ и вузов. Все образовательные организации вносят изменения в трудовые, календарные, учебные графики. Губернатор Челябинской области поставил задачу организовать досуг детей во время нерабочих дней:

«Отдельно хочу обратить внимание на досуг детей. Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области, прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками. Активность в библиотеках, вообще всё, что касается темы дополнительного образования, учитывая, что такие незапланированные каникулы у детей образовались и не все готовы к этому, досуг детей надо обеспечить», — сказал Алексей Текслер.

Также глава региона поставил задачу продолжить подготовку к празднованию 9 Мая во всех муниципалитетах области.