Минтруд: в нерабочие дни между майскими праздниками зарплату выплатят в обычном размере

Работодатель может установить повышенную оплату по своему усмотрению

Организации будут самостоятельно определять режим работы и численность сотрудников, задействованных в период продолжительных майских каникул — с 4 по 7 мая. Оплата труда будет производиться в обычном, а не в повышенном размере. При этом работодатель может самостоятельно принять решение о поощрениях. Такие разъяснения дали в Министерстве труда и соцзащиты России.

«В соответствии с Указом Президента РФ с 4 по 7 мая 2021 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы в целях сокращения распространения новой коронавирусной инфекции. Наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях сотрудникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое работодателем», — говорится в документе.

Работникам должны выплатить зарплату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы он полностью отработал нерабочие дни. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации. При этом порядок и условия начисления стимулирующих выплат определяет работодатель.

«Заработную плату выплачивают в сроки, установленные организацией. В нерабочие дни работники должны получить заработную плату не позже установленных в организации дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала», — уточнили в Министерстве труда и соцзащиты России.

Работники могут работать дистанционно, если трудовые обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.

23 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Он одобрил предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские выходные непрерывными во время совещания по коронавирусной инфекции в России.